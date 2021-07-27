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Теннисист Карацев вылетел с олимпийского турнира в Токио в одиночном разряде

В среду, 28 июля, ему предстоит стартовать в миксте вместе с Еленой Весниной.

27 июля, 07:22
<p>Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky</p>

Фото © ТАСС / AP / Patrick Semansky

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге Олимпиады в Токио Жереми Шарди из Франции. Встреча завершилась поражением нашего спортсмена со счётом 5:7, 6:4, 3:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. За это время Карацев исполнил четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти, трижды отдав сопернику свою подачу.

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Ранее Карацев также выбыл из борьбы в парном турнире. Вместе с Даниилом Медведевым он проиграл в первом круге словакам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку (5:7, 4:6).

В среду, 28 июля, Карацев вместе с Еленой Весниной стартует в смешанном разряде Олимпиады. Первыми соперниками россиян будут посеянные под номером один французы Кристина Младенович и Николя Маю.

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Напомним, что в июне Веснина и Карацев дошли до финала "Ролан Гаррос" в миксте.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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