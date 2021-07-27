Олимпийскому чемпиону по тхэквондо Храмцову диагностировали внутрисуставной перелом

Чемпион Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Максим Храмцов получил внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз тхэквондо России.

В ближайшее время спортсмен пройдёт дополнительное обследование. Как рассказали в пресс-службе ОКР, врачи дают благоприятные прогнозы на продолжение дальнейшей спортивной карьеры.

Ранее Лайф сообщал, что Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо. При этом ещё по ходу первого боя он получил травму, однако она не помешала ему одержать итоговую победу.