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Олимпийскому чемпиону по тхэквондо Храмцову диагностировали внутрисуставной перелом

Повреждение он получил ещё в самом первом бою на Играх, однако это не помешало ему одержать итоговую победу.

27 июля, 07:52
<p>Фото © Олимпийский комитет России</p>

Фото © Олимпийский комитет России

Чемпион Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Максим Храмцов получил внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз тхэквондо России.

В ближайшее время спортсмен пройдёт дополнительное обследование. Как рассказали в пресс-службе ОКР, врачи дают благоприятные прогнозы на продолжение дальнейшей спортивной карьеры.

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Ранее Лайф сообщал, что Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо. При этом ещё по ходу первого боя он получил травму, однако она не помешала ему одержать итоговую победу.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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