Олимпийскому чемпиону по тхэквондо Храмцову диагностировали внутрисуставной перелом
Повреждение он получил ещё в самом первом бою на Играх, однако это не помешало ему одержать итоговую победу.
Фото © Олимпийский комитет России
Чемпион Олимпийских игр в Токио по тхэквондо Максим Храмцов получил внутрисуставной перелом на уровне II запястно-пястного сустава правой кисти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз тхэквондо России.
В ближайшее время спортсмен пройдёт дополнительное обследование. Как рассказали в пресс-службе ОКР, врачи дают благоприятные прогнозы на продолжение дальнейшей спортивной карьеры.
Ранее Лайф сообщал, что Максим Храмцов стал первым в истории России олимпийским чемпионом по тхэквондо. При этом ещё по ходу первого боя он получил травму, однако она не помешала ему одержать итоговую победу.
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