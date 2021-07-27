"Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Всё равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидят! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят... гендерные", — заявил Трефилов.