"Мужчины в юбках": Трефилов жёстко раскритиковал тренеров сборной России по гандболу после поражения на Олимпиаде
Напомним, наша команда в двух матчах не сумела одержать ни одной победы, а во второй встрече крупно уступила Швеции.
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Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов жёстко раскритиковал нынешних наставников нашей женской команды, которая не одержала ни одной победы на старте Олимпийских игр в Токио.
"Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Всё равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидят! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят... гендерные", — заявил Трефилов.
Напомним, женская сборная России по гандболу крупно уступила Швеции в матче второго тура на Олимпийских играх в Токио — 24:36. Следующую встречу спортсменки проведут в четверг против Венгрии.
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