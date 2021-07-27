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"Мужчины в юбках": Трефилов жёстко раскритиковал тренеров сборной России по гандболу после поражения на Олимпиаде

Напомним, наша команда в двух матчах не сумела одержать ни одной победы, а во второй встрече крупно уступила Швеции.

27 июля, 08:10
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Бывший главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов жёстко раскритиковал нынешних наставников нашей женской команды, которая не одержала ни одной победы на старте Олимпийских игр в Токио.

"Грустно, ребята... Не хочу употреблять грубые слова. Всё равно верю, что мы выйдем из группы, но что мне делать? Снять штаны и выйти на поле? Там пять советников сидят! Что они советуют? Не знаю. Такое впечатление, что там все мужчины в юбках, простите. Как в Европе — гендерность. Вот они и сидят... гендерные", — заявил Трефилов.

Пока без побед: Женская сборная России по гандболу крупно уступила Швеции на Олимпиаде

Пока без побед: Женская сборная России по гандболу крупно уступила Швеции на Олимпиаде

Напомним, женская сборная России по гандболу крупно уступила Швеции в матче второго тура на Олимпийских играх в Токио — 24:36. Следующую встречу спортсменки проведут в четверг против Венгрии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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