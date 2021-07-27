7 пар близняшек, которые выступают на Олимпиаде в Токио, путая не только зрителей, но и жюри

Нынешние соревнования запомнятся не только тем, что были перенесены на год из-за пандемии ковида, но и большим количеством участников, которые похожи друг на друга как две капли воды.