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7 пар близняшек, которые выступают на Олимпиаде в Токио, путая не только зрителей, но и жюри

Нынешние соревнования запомнятся не только тем, что были перенесены на год из-за пандемии ковида, но и большим количеством участников, которые похожи друг на друга как две капли воды.

27 июля, 08:33

Фото © Instagram / arishadina1998

Участники-близнецы — не редкость на спортивных соревнованиях, но Олимпиада в Токио, похоже, собрала все топовые пары братьев и сестёр. В каких дисциплинах они выступают и какие страны представляют, рассказывает Insider.

Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)

Фото © Instagram / arishadina1998

Фото © Instagram / arishadina1998

Это первые Олимпийские игры для 22-летних сестёр Авериных. Они настроены только на победу, ведь начиная с 2000 года Россия доминирует в художественной гимнастике. Перед поездкой девушки рассказали, что в Токио не собираются экспериментировать и будут выступать с программой, которую знают досконально.

Дженнифер и Джессика Гадировы (спортивная гимнастика)

Фото © Instagram / gadirova_twins

Фото © Instagram / gadirova_twins

16-летние спортсменки азербайджанского происхождения выступают за сборную Великобритании. Гимнастикой они начали заниматься в шесть лет по воле матери. На счету сестёр — медали чемпионата Англии, Великобритании и мира среди юниоров.

Адам и Саймон Йейтс (велосипедный спорт)

Фото © Instagram / yatestwinsfans

Фото © Instagram / yatestwinsfans

Братья представляют сборную Великобритании. Несмотря на то что они почти идентичны, знающие люди легко смогут их различить: у Адама более прямые передние зубы и шрам на подбородке.

Пэт и Люк Маккормак (бокс)

Фото © Instagram / luke_mccormackno1

Фото © Instagram / luke_mccormackno1

Похоже, британская сборная в Токио состоит сплошь из близнецов. Братья Маккормак впервые будут выступать на Олимпиаде вместе: в 2016 году в Рио-де-Жанейро принимал участие только Пэт.

Шарлотта и Лаура Трембл (синхронное плавание)

Фото © Instagram / charlotte_tremble

Фото © Instagram / charlotte_tremble

22-летние сёстры из Франции выступают за сборную по синхронному плаванию. На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Южной Корее, они заняли восьмое место, которое и позволило им квалифицироваться на Олимпиаду.

Санне и Лике Веверс (спортивная гимнастика)

Фото © Instagram / liekewevers

Фото © Instagram / liekewevers

Сёстры являются членами сборной Нидерландов по гимнастике и тренируются под руководством своего отца. В 2016 году Санне стала первой олимпийской чемпионкой в истории Нидерландов в упражнениях на бревне.

Азия и Алиса Д'Амато (спортивная гимнастика)

Фото © Instagram / damatoalice

Фото © Instagram / damatoalice

И снова гимнастки-близнецы, на этот раз из Италии. Для сестёр Азии и Алисы Олимпиада в Токио стала первой в их спортивной карьере. До этого девушки достойно представляли страну на различных международных соревнованиях.

Помойка тщеславия: Как олимпийские объекты превращаются в ненужный хлам, стоит только Олимпиаде закончиться

Помойка тщеславия: Как олимпийские объекты превращаются в ненужный хлам, стоит только Олимпиаде закончиться

Авторы
Семен Хафизов
Семен Хафизов

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