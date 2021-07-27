7 пар близняшек, которые выступают на Олимпиаде в Токио, путая не только зрителей, но и жюри
Нынешние соревнования запомнятся не только тем, что были перенесены на год из-за пандемии ковида, но и большим количеством участников, которые похожи друг на друга как две капли воды.
Участники-близнецы — не редкость на спортивных соревнованиях, но Олимпиада в Токио, похоже, собрала все топовые пары братьев и сестёр. В каких дисциплинах они выступают и какие страны представляют, рассказывает Insider.
Дина и Арина Аверины (художественная гимнастика)
Это первые Олимпийские игры для 22-летних сестёр Авериных. Они настроены только на победу, ведь начиная с 2000 года Россия доминирует в художественной гимнастике. Перед поездкой девушки рассказали, что в Токио не собираются экспериментировать и будут выступать с программой, которую знают досконально.
Дженнифер и Джессика Гадировы (спортивная гимнастика)
Фото © Instagram / gadirova_twins
16-летние спортсменки азербайджанского происхождения выступают за сборную Великобритании. Гимнастикой они начали заниматься в шесть лет по воле матери. На счету сестёр — медали чемпионата Англии, Великобритании и мира среди юниоров.
Адам и Саймон Йейтс (велосипедный спорт)
Фото © Instagram / yatestwinsfans
Братья представляют сборную Великобритании. Несмотря на то что они почти идентичны, знающие люди легко смогут их различить: у Адама более прямые передние зубы и шрам на подбородке.
Пэт и Люк Маккормак (бокс)
Фото © Instagram / luke_mccormackno1
Похоже, британская сборная в Токио состоит сплошь из близнецов. Братья Маккормак впервые будут выступать на Олимпиаде вместе: в 2016 году в Рио-де-Жанейро принимал участие только Пэт.
Шарлотта и Лаура Трембл (синхронное плавание)
Фото © Instagram / charlotte_tremble
22-летние сёстры из Франции выступают за сборную по синхронному плаванию. На чемпионате мира 2019 года, который проходил в Южной Корее, они заняли восьмое место, которое и позволило им квалифицироваться на Олимпиаду.
Санне и Лике Веверс (спортивная гимнастика)
Фото © Instagram / liekewevers
Сёстры являются членами сборной Нидерландов по гимнастике и тренируются под руководством своего отца. В 2016 году Санне стала первой олимпийской чемпионкой в истории Нидерландов в упражнениях на бревне.
Азия и Алиса Д'Амато (спортивная гимнастика)
Фото © Instagram / damatoalice
И снова гимнастки-близнецы, на этот раз из Италии. Для сестёр Азии и Алисы Олимпиада в Токио стала первой в их спортивной карьере. До этого девушки достойно представляли страну на различных международных соревнованиях.
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