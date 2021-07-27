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Козловский показал нежное фото с красивой девушкой, и никто не поверил, что это его 70-летняя мать

Привлекательный артист покорил не одно девичье сердце, но теперь поклонники увидели, как выглядит его мама, и не смогли отвести от неё глаз.

27 июля, 07:36

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Звезда российского кинематографа Данила Козловский родился в интеллигентной семье — профессора Московского института культуры Валерия Ивановича Козловского и Надежды Николаевны Звенигородской, окончившей Щукинское театральное училище. Маме актёра исполнилось 70 лет, с чем знаменитый сын поспешил поздравить её в "Инстаграме". При этом артист отметил, что на совместном снимке родительница выглядит моложе, чем он сам.

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Сегодня моей великой Маме 70 лет. Круто, когда Мама на фото моложе, чем ты.
А если серьёзно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости.
Спасибо тебе за всё! Я тебя очень люблю!❤

Данила Козловский

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фото © Instagram / danilakozlovsky

На фото Надежда Николаевна предстала в обнимку с сыном. Она надела синее платье с эффектным декольте, распустила светлые локоны и добавила к летнему образу солнечные очки и жемчужные бусы. Ещё одним кадром, где родительница позирует у бассейна, актёр поделился в сториз.

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Фото © Instagram / danilakozlovsky

Подписчики по достоинству оценили фото, отметив, что Данила ничуть не слукавил, заявив, что мама выглядит моложе. Ведь сначала они подумали, что артист шутит и на снимке — молодая девушка. Они засыпали Надежду Николаевну поздравлениями, поблагодарив за звёздного сына.

Мама??? Серьёзно??? Браво! Чтоб мы все так выглядели (боже, даже не могу связать эту цифру с вашей мамой) в эти годы👏

katrin2017sergeevna

Да ладно… Мама???! Красавица просто😍

olyatimofeevaniko

Вот это да!!!🔥🔥🔥 Вот это женщина! Наикрутейший пример, нам есть куда расти)

vkysnayshi_o_lesi

Несмотря на то что Надежда Николаевна тоже получила профессию актрисы, она решила оставить карьеру, чтобы заняться воспитанием детей. Отец Данилы рано ушёл из семьи, и заботу о сыновьях женщина взяла на себя, в чём ей стал помогать новый возлюбленный — военный по имени Сергей. Подробнее о биографии актёра и его близких читайте на сайте uznayvse.ru.

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Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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