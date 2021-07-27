Козловский показал нежное фото с красивой девушкой, и никто не поверил, что это его 70-летняя мать
Привлекательный артист покорил не одно девичье сердце, но теперь поклонники увидели, как выглядит его мама, и не смогли отвести от неё глаз.
Звезда российского кинематографа Данила Козловский родился в интеллигентной семье — профессора Московского института культуры Валерия Ивановича Козловского и Надежды Николаевны Звенигородской, окончившей Щукинское театральное училище. Маме актёра исполнилось 70 лет, с чем знаменитый сын поспешил поздравить её в "Инстаграме". При этом артист отметил, что на совместном снимке родительница выглядит моложе, чем он сам.
Сегодня моей великой Маме 70 лет. Круто, когда Мама на фото моложе, чем ты.
А если серьёзно, то ты ломаешь все законы природы и этой вселенной. Великий пример красоты и неповторимости.
Спасибо тебе за всё! Я тебя очень люблю!❤
На фото Надежда Николаевна предстала в обнимку с сыном. Она надела синее платье с эффектным декольте, распустила светлые локоны и добавила к летнему образу солнечные очки и жемчужные бусы. Ещё одним кадром, где родительница позирует у бассейна, актёр поделился в сториз.
Подписчики по достоинству оценили фото, отметив, что Данила ничуть не слукавил, заявив, что мама выглядит моложе. Ведь сначала они подумали, что артист шутит и на снимке — молодая девушка. Они засыпали Надежду Николаевну поздравлениями, поблагодарив за звёздного сына.
Мама??? Серьёзно??? Браво! Чтоб мы все так выглядели (боже, даже не могу связать эту цифру с вашей мамой) в эти годы👏
Да ладно… Мама???! Красавица просто😍
Вот это да!!!🔥🔥🔥 Вот это женщина! Наикрутейший пример, нам есть куда расти)
Несмотря на то что Надежда Николаевна тоже получила профессию актрисы, она решила оставить карьеру, чтобы заняться воспитанием детей. Отец Данилы рано ушёл из семьи, и заботу о сыновьях женщина взяла на себя, в чём ей стал помогать новый возлюбленный — военный по имени Сергей. Подробнее о биографии актёра и его близких читайте на сайте uznayvse.ru.
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