"Самая красивая женщина в мире" надела бикини на пляже, доказав, что идеально у неё не только лицо

Популярная модель не раз демонстрировала на показах свою любовь к смелым экспериментам, но и в обычной жизни она не прочь сделать пару пикантных снимков.