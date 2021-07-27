"Самая красивая женщина в мире" надела бикини на пляже, доказав, что идеально у неё не только лицо

Белла Хадид блистает на мировых подиумах, не боясь примерять самые экстравагантные наряды. Не забывает 24-летняя модель и про свой инстаграм, где уже 44,4 млн подписчиков. Девушка снова поделилась знойными кадрами, похваставшись идеальными пропорциями.

Фото © Instagram / bellahadid

Манекенщица снялась в вязаном купальнике на фоне бескрайнего неба и океана. Красавица показала плоский живот и изящную грудь, глядя на которую некоторые девушки даже обращались к пластическим хирургам — настолько им хотелось обладать формами как у инста-дивы. Но основной акцент модель сделала на ягодицах, повернувшись спиной к камере.

Видео © Instagram / bellahadid

Кадры за считаные часы набрали 2,3 млн лайков, а преданные поклонники отметили, что их любимица выглядит идеально. Впрочем, модель обладает не только безупречной фигурой, но и образцовым лицом, пропорции которого позволили пластическому хирургу Джулиану Де Сильве назвать её самой красивой женщиной в мире.

Просто потрясающе

merhankeller

Боже, какая женщина😍 melina_arcurii

Фото © Instagram / bellahadid / luigiandiango

Какая ты милая oli.romero

Как всегда, выглядишь идеально Belskhair