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"Самая красивая женщина в мире" надела бикини на пляже, доказав, что идеально у неё не только лицо

Популярная модель не раз демонстрировала на показах свою любовь к смелым экспериментам, но и в обычной жизни она не прочь сделать пару пикантных снимков.

27 июля, 06:50

Фото © Instagram/bellahadid

Белла Хадид блистает на мировых подиумах, не боясь примерять самые экстравагантные наряды. Не забывает 24-летняя модель и про свой инстаграм, где уже 44,4 млн подписчиков. Девушка снова поделилась знойными кадрами, похваставшись идеальными пропорциями.

Фото © Instagram/bellahadid

Фото © Instagram/bellahadid

Манекенщица снялась в вязаном купальнике на фоне бескрайнего неба и океана. Красавица показала плоский живот и изящную грудь, глядя на которую некоторые девушки даже обращались к пластическим хирургам — настолько им хотелось обладать формами как у инста-дивы. Но основной акцент модель сделала на ягодицах, повернувшись спиной к камере.

Видео © Instagram/bellahadid

Кадры за считаные часы набрали 2,3 млн лайков, а преданные поклонники отметили, что их любимица выглядит идеально. Впрочем, модель обладает не только безупречной фигурой, но и образцовым лицом, пропорции которого позволили пластическому хирургу Джулиану Де Сильве назвать её самой красивой женщиной в мире.

Просто потрясающе


merhankeller

Боже, какая женщина😍

melina_arcurii

Фото © Instagram/bellahadid/luigiandiango

Фото © Instagram/bellahadid/luigiandiango

Какая ты милая

oli.romero

Как всегда, выглядишь идеально

Belskhair

В любви Белле готовы признаваться не только фанаты, но и 33-летний арт-директор Марк Калман, которого называют новым бойфрендом модели. Недавно пару засняли во время весёлого совместного отдыха.

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Шарлиз Терон надела такое короткое платье, что внезапный порыв ветра опозорил её перед папарацци

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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