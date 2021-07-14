"Самую красивую женщину в мире" сняли с новым парнем, который поедал глазами её полуголое тело
Девушка наслаждалась отдыхом с возлюбленным, представ перед ним во всей красе. И, судя по взглядам парня, он оценил свою избранницу по достоинству.
24-летняя американская супермодель Белла Хадид, похоже, недавно нашла себе нового избранника. Им оказался 33-летний арт-директор Марк Калман, с которым ранее девушку застали целующейся на яхте. Влюблённые решили продлить свой отдых в Каннах, куда Белла приехала на кинофестиваль, и их снова засняли вместе, пишет Hollywood Life.
Модель надела крошечный чёрный купальник, который подчёркивал её стройную фигуру. И бойфренд, который выглядел таким же худым и высоким, как и Белла, с любовью смотрел на свою избранницу.
К паре присоединились друзья, и они вместе наслаждались прыжками в воду, катанием на гидроциклах и фотосессиями. Часть кадров модель разместила у себя в "Инстаграме", но сама возлюбленного показывать не стала.
Фото © Instagram / bellahadid
С 2015 года Белла Хадид встречалась с певцом Эйбелом Тесфайе, известным как The Weeknd. Влюблённые то расставались, то возобновляли отношения. Но в 2019-м решили поставить точку, хотя потом и продолжили общаться. Стоит отметить, что ранее модель назвали самой красивой женщиной в мире благодаря исследованию пластического хирурга Джулиана Де Сильвы.