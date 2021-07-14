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Фотограф столкнулся лицом к лицу с самим Посейдоном, который показался среди волн во время шторма

Посейдон, или Нептун, — бог древнегреческий, но недавно он появился в современной Англии. Фотограф снимал сильный шторм с берега, но стал свидетелем божественного явления и успел всё заснять.

14 июля, 07:47

Фото © Twitter / JeffOvers

На прошлой неделе фотограф Би-би-си Джефф Оверс приехал в порт Нью-Хейвен на юге Англии, надеясь снять пару шикарных кадров шторма. Погода не подвела, и 6-го числа с самого утра в проливе Ла-Манш было неспокойно. Мужчина взял всю необходимую технику и отправился на берег, чтобы с безопасного расстояния насладиться буйной красотой природы. На всё ушло полтора часа. Просматривая получившиеся кадры, Джефф потерял дар речи.

Фото © Twitter / JeffOvers

Фото © Twitter / JeffOvers

На одной из фотографий мужчина увидел лик Посейдона, сложившийся из волны, ударившей в стену. Грозное лицо так впечатлило мужчину, что он тут же опубликовал снимок у себя в Twitter-профиле. Кадр мигом стал вирусным. За несколько дней его оценило несколько тысяч человек. Правда, судя по комментариям, не все торопились верить в подлинность снимка.

Уверен, это должен быть фотошоп

timfierant

Я не куплюсь на это. <...> из-за затемнения на лице пиксели стали коричневыми. Тебе нужно было вытянуть красный цвет на фото или просто обесцветить

justinofficer1

Кадры из видео © Twitter / JeffOvers

Но Джефф стоял на своём — он не первый, кто снимает в порту подобные фотографии. Ради чего-то подобного он сюда и приехал, пишет Unilad.

Это место стало популярным среди фотографов, потому что в районе волнореза море чуть ли не "кипит" от сильного ветра. Волны взмывают в высь, а когда мощный порыв воздуха отбрасывает их назад, иногда образуются узоры, похожие на жуткие лица

Джефф Оверс

Фотограф заснял сильный шторм, но пользователи не поверили своим глазам — в волнах прятался Посейдон

Фотограф заснял сильный шторм, но пользователи не поверили своим глазам — в волнах прятался Посейдон

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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