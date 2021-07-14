Фотограф столкнулся лицом к лицу с самим Посейдоном, который показался среди волн во время шторма

Посейдон, или Нептун, — бог древнегреческий, но недавно он появился в современной Англии. Фотограф снимал сильный шторм с берега, но стал свидетелем божественного явления и успел всё заснять.