Бузова сделала горячее фото, надев на грудь настолько маленькую вещь, словно она украла её у ребёнка

35-летняя Ольга Бузова сейчас находится в Африке, где снимает с другими звёздами новое шоу. У певицы совсем нет времени на отдых, но она старается выкладывать яркие и горячие фото в ленту, чтобы радовать подписчиков. Однако не все ценят такие подарки судьбы, ведь последний снимок телеведущей вызвал только смех и недоумение.

Фото © Instagram / buzova86

На нём Ольга позировала на фоне живописной природы в чёрных шортах-велосипедках и маленьком белом топе. Светлые волосы артистка заколола в высокий хвост, оставив несколько прядей у лица, и нанесла для фото ненавязчивый макияж. Вот только такой выбор наряда не остался незамеченным, и больше всего шуток вызвал крошечный топ, из-под которого выглядывала грудь певицы.

Фото © Instagram / buzova86

Из "Детского мира" топик?😅 senoritabaturina_official

Топ у шестилетней девочки отобрала😳🤣 anastasia_shopsalsk

Фото напомнило мне фразу: в маленькой тарелке порция кажется больше🤭 linda.flor.black

Фото © Instagram / buzova86