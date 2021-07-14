Бузова сделала горячее фото, надев на грудь настолько маленькую вещь, словно она украла её у ребёнка
Телеведущая хотела насладиться солнцем и отдохнуть перед съёмками, а заодно и порадовать поклонников, вот только что-то пошло не по плану.
35-летняя Ольга Бузова сейчас находится в Африке, где снимает с другими звёздами новое шоу. У певицы совсем нет времени на отдых, но она старается выкладывать яркие и горячие фото в ленту, чтобы радовать подписчиков. Однако не все ценят такие подарки судьбы, ведь последний снимок телеведущей вызвал только смех и недоумение.
На нём Ольга позировала на фоне живописной природы в чёрных шортах-велосипедках и маленьком белом топе. Светлые волосы артистка заколола в высокий хвост, оставив несколько прядей у лица, и нанесла для фото ненавязчивый макияж. Вот только такой выбор наряда не остался незамеченным, и больше всего шуток вызвал крошечный топ, из-под которого выглядывала грудь певицы.
Из "Детского мира" топик?😅
Топ у шестилетней девочки отобрала😳🤣
Фото напомнило мне фразу: в маленькой тарелке порция кажется больше🤭
Такие комментарии набрали по несколько тысяч лайков, однако Ольга никак не стала на них отвечать. Артистка довольно спокойно относится к любому негативу, хотя выдержка ей не помогла во время обсуждения сборной России по футболу с Дмитрием Губерниевым, когда комментатор намекнул на проблемы с алкоголем Ольги. Ещё один удар звезде нанесли, когда заменили её на посту ведущей "Дома-2" её бывшим парнем Давой, поэтому певица отписалась в "Инстаграме" от своих коллег по проекту, чем вызвала у них гнев и обиду.
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