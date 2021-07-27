"Его отец от этой болезни скончался": Пашаев рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем у Ефремова

По словам бывшего адвоката артиста, на свободе 57-летний актёр старался более-менее поддерживать своё состояние, однако рецидивы случались нередко.