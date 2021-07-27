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"Его отец от этой болезни скончался": Пашаев рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем у Ефремова

По словам бывшего адвоката артиста, на свободе 57-летний актёр старался более-менее поддерживать своё состояние, однако рецидивы случались нередко.

27 июля, 08:11
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

У актёра Михаила Ефремова, который сейчас отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, начались серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом Лайфу рассказал бывший адвокат артиста Эльман Пашаев.

"У него (Михаила Ефремова. — Прим. Лайфа) же отец от этой болезни и скончался. У него очень большие проблемы с лёгкими, и с такой болезнью его нельзя было изолировать от общества. Там (в тюрьме. — Прим. Лайфа) условия не те, а ведь ему нужны специальные условия, потому что очень серьёзные проблемы со здоровьем", — пояснил Пашаев.

Экс-адвокат Ефремова рассказал, куда исчезла машина актёра со штрафстоянки

Экс-адвокат Ефремова рассказал, куда исчезла машина актёра со штрафстоянки

У Ефремова хроническое заболевание, которое требует постоянного контроля, отметил наш собеседник. По его словам, на свободе актёр старался более-менее поддерживать своё состояние, однако рецидивы случались нередко. При этом болезнь артиста никак не влияет на срок, к которому его приговорили, подчеркнул Пашаев.

"У Минздрава есть список болезней, которые не попадают под изоляцию, а эта болезнь, к сожалению, не попала в этот список. К сожалению, нельзя разглашать диагноз", — добавил он.

Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Ранее Лайф сообщал, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру. Никаких критериев "существенных нарушений", а также оснований, которые могли бы повлиять на исход дела, в жалобе приведено не было.

Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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