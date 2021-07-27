Пьяный житель Петербурга обстрелял школьников из пневматики

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из окна квартиры дома 9 по улице Маршала Захарова по подросткам из пневматического оружия. С подозреваемым проводятся процессуальные действия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

"Полицией установлено, что 43-летний хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет", — указали в ведомстве.

По данным пресс-службы, оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами. Сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.