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Пьяный житель Петербурга обстрелял школьников из пневматики

Пострадавших госпитализировали с ушибами, а после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение. Подозреваемый задержан.

27 июля, 08:05
<p>Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области</p>

Фото © Пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стрелял из окна квартиры дома 9 по улице Маршала Захарова по подросткам из пневматического оружия. С подозреваемым проводятся процессуальные действия. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северной столице и Ленобласти.

"Полицией установлено, что 43-летний хозяин квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений произвёл несколько выстрелов из пневматического пистолета в подростков 16 и 17 лет", — указали в ведомстве.

По данным пресс-службы, оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами. Сейчас они направлены на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Москве задержали мужчину, который вёл машину под наркотическими веществами. В автомобиле находился маленький ребёнок — его сын.

В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

В Подмосковье неизвестные обстреляли две квартиры и чуть не убили полицейского

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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