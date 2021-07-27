Полиция завела дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

В Московской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом в разговоре с РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в октябре 2012 года ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор по реконструкции и техническому перевооружению тренажёрно-испытательной базы ЦПК. В период с 2013 по 2015 год заказчик оплачивал работы, но фактически ничего не было сделано. Ущерб составил 1 миллион 376 тысяч рублей.

В отделе полиции "Власиха" возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Конкретные лица, причастные к преступлению, пока не названы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.