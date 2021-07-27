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Полиция завела дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

По версии следователей, были оплачены ремонтные работы на сумму около 1,4 миллиона рублей, однако их так и не выполнили.

27 июля, 07:55
<p>Фото © <a href="http://www.gctc.ru/main.php?id=1220" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gctc.ru</a></p>

Фото © gctc.ru

В Московской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК). Об этом в разговоре с РБК сообщили два источника в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в октябре 2012 года ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" и ФГУП "Спецстройсервис" заключили договор по реконструкции и техническому перевооружению тренажёрно-испытательной базы ЦПК. В период с 2013 по 2015 год заказчик оплачивал работы, но фактически ничего не было сделано. Ущерб составил 1 миллион 376 тысяч рублей.

В отделе полиции "Власиха" возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Конкретные лица, причастные к преступлению, пока не названы. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Суд арестовал замначальника Южного управления ФТС России по делу о мошенничестве

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Ранее стало известно, что решением московского суда будет изъято в пользу государства имущество бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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