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"Папаша-ураган" на скорости прокатил ребёнка по Москве на моноколесе

По словам очевидцев, мужчина даже не пытался притормозить. Отец-лихач встретился автомобилистам у Братеевского моста.

27 июля, 07:48

В Москве горе-отец с малышом на руках на огромной скорости проехался по проезжей части. Видео © LIFE

В Москве горе-отец с маленьким ребёнком на руках на огромной скорости проехался по проезжей части на моноколесе прямо перед машинами. Лихач попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина пересекает дорогу по пешеходному переходу, пока автомобили стоят на светофоре. При этом на руках у него сидит маленький мальчик. По словам очевидцев, папаша даже не попытался притормозить и ехал на очень большой скорости.

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Родитель-лихач встретился автомобилистам у Братеевского моста около 8:30 утра 27 июля. Куда так сильно спешил мужчина, неизвестно.

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Управляющий коляской папаша на гироскутере шокировал петербуржцев

Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге задержали "гонщика", сбившего на моноколесе четырёхлетнего ребёнка. Малыш попал в больницу с разными травмами. В отличие от "водителя", он не был в шлеме.

Москвич прокатил ребёнка на электросамокате по МКАД. Видео заинтересовалась полиция

Москвич прокатил ребёнка на электросамокате по МКАД. Видео заинтересовалась полиция

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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