"Папаша-ураган" на скорости прокатил ребёнка по Москве на моноколесе

В Москве горе-отец с малышом на руках на огромной скорости проехался по проезжей части. Видео © LIFE

В Москве горе-отец с маленьким ребёнком на руках на огромной скорости проехался по проезжей части на моноколесе прямо перед машинами. Лихач попал на видео.

На кадрах видно, что мужчина пересекает дорогу по пешеходному переходу, пока автомобили стоят на светофоре. При этом на руках у него сидит маленький мальчик. По словам очевидцев, папаша даже не попытался притормозить и ехал на очень большой скорости.

Родитель-лихач встретился автомобилистам у Братеевского моста около 8:30 утра 27 июля. Куда так сильно спешил мужчина, неизвестно.