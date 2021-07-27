НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В России в 2021 году снизилось число лесных пожаров

Глава Минприроды РФ Александр Козлов отметил, что основная доля возгораний, как и в 2020 году, приходится на регионы Дальневосточного федерального округа.

27 июля, 07:39
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

С начала 2021 года число лесных пожаров в России снизилось на 4% по сравнению с показателями 2020-го. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, в общей сложности в РФ в текущем году было зарегистрировано порядка 10,9 тысячи природных возгораний.

"По сравнению с прошлым годом число пожаров и их площадь хоть и незначительно, но сократились. На 4% — число пожаров, и на 17% — их площадь. <...> Важно, что это не число сгоревшего леса, это именно территория, где были термические аномалии", — сказал министр на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока, которое провёл премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

Путин — о лесных пожарах в России: Вряд ли можно было избежать этой беды вообще

Козлов отметил, что основная доля пожаров приходится на регионы Дальневосточного федерального округа. По его словам, на территории Якутии, как и в прошлом году, огонь охватил более половины площадей. Министр подчеркнул, что благодаря "беспрецедентной" помощи от государства в республике удалось ликвидировать почти в четыре раза больше пожаров, чем за весь 2020 год.

Ранее сообщалось, что более ста населённых пунктов в Якутии попали в зону задымления из-за лесных пожаров. В регион были дополнительно направлены самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8 МЧС РФ. Всего в локализации возгораний задействовано 2,3 тысячи человек, 290 единиц техники и 12 воздушных судов.

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Площадь лесных пожаров в Якутии превысила полтора миллиона гектаров

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Это ужас": В Якутии медведь заявился в детдом и попал на видео

вчера в 21:44

"Текущие, но важные": Путин обсудил с правительством борьбу с пандемией, лесными пожарами и цены на продукты

21 июля, 16:32

"Поменьше бюрократии": Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

сегодня в 07:16

Суд арестовал подозреваемого в причинении смертельных травм главе Минцифры Амурской области

сегодня в 08:16

"Его отец от этой болезни скончался": Пашаев рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем у Ефремова

сегодня в 08:11

Новости партнеров

Layer 1