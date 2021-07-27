В России в 2021 году снизилось число лесных пожаров

С начала 2021 года число лесных пожаров в России снизилось на 4% по сравнению с показателями 2020-го. Как сообщил глава Минприроды Александр Козлов, в общей сложности в РФ в текущем году было зарегистрировано порядка 10,9 тысячи природных возгораний.

"По сравнению с прошлым годом число пожаров и их площадь хоть и незначительно, но сократились. На 4% — число пожаров, и на 17% — их площадь. <...> Важно, что это не число сгоревшего леса, это именно территория, где были термические аномалии", — сказал министр на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока, которое провёл премьер-министр Михаил Мишустин.

Козлов отметил, что основная доля пожаров приходится на регионы Дальневосточного федерального округа. По его словам, на территории Якутии, как и в прошлом году, огонь охватил более половины площадей. Министр подчеркнул, что благодаря "беспрецедентной" помощи от государства в республике удалось ликвидировать почти в четыре раза больше пожаров, чем за весь 2020 год.