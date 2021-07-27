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В Новокузнецке полиция нашла женщину, спасшую выпавшего из окна малыша

Полуторагодовалый ребёнок сорвался со второго этажа. Родители в этот момент были заняты домашними делами.

27 июля, 07:23

В Новокузнецке полиция нашла женщину, которая спасла выпавшего из окна ребёнка. Видео © "ВКонтакте" / 6 рукопожатий Кемерово | Кемерово online

В Новокузнецке полицейские нашли женщину, которая спасла полуторагодовалого малыша, вывалившегося из окна дома на улице Сибиряков-Гвардейцев. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

Отмечается, что ребёнок сорвался со второго этажа, пока его родители были заняты домашними делами. Взрослые отвлеклись от них только в тот момент, когда услышали детский крик. Выглянув в окно, они увидели малыша на руках у прохожей.

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Спасение ребёнка стало счастливой случайностью — женщина шла по улице, когда увидела падающего малыша, после чего вовремя подхватила его. Инцидент попал на видео. К счастью для ребёнка, всё обошлось ушибами. Родители, пребывавшие в шоке, забрали сына, но забыли спросить имя спасительницы. Найти её удалось с помощью полиции.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Москве четыре ребёнка пролезли под забором и сбежали из детского сада. Побег запечатлела камера видеонаблюдения. Один из хулиганов вернулся в дошкольное учреждение самостоятельно. Случившимся заинтересовалась прокуратура.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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