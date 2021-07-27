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"Поменьше бюрократии": Мишустин распорядился ускорить оказание помощи пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

Также глава кабмина поручил быстрее достроить гидротехнические сооружения в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях.

27 июля, 07:16
<p>Михаил Мишустин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/59164/photos/56712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Михаил Мишустин. Фото © Kremlin.ru

Жителям Дальнего Востока, пострадавшим от сильнейших паводков, оказывается вся необходимая помощь, но следует ускорить данный процесс. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Прошу все службы, руководство регионов постараться ускорить этот процесс, поменьше бюрократии, чтобы людям, которые потеряли немало, не пришлось тратить время в бесконечных очередях", — сказал глава кабмина на совещании по ликвидации последствий ЧС на территории Дальнего Востока.

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Правительство выделит более трёх миллиардов рублей на строительство дорог в регионах

Кроме того, Мишустин поручил ускорить строительство гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области, в Хабаровском, Забайкальском и Приморском краях. По словам премьера, примерно половина подобных конструкций уже готова, осталось построить ещё порядка 30 километров. Вместе с тем глава кабмина заявил о необходимости предусмотреть средства на помощь сельхозпроизводителям Дальневосточного федерального округа.

"Нужно учесть поддержку ряда отраслей, в том числе предприятий агропромышленного комплекса, а также жителей сельской местности, которые фактически потеряли урожай на приусадебных участках", — пояснил Мишустин.

Помимо вышеперечисленного премьер поручил активнее подключать авиатехнику к борьбе с природными пожарами в Якутии. Он рассказал, что кабмин уже направил дополнительно почти 400 миллионов рублей на ликвидацию огня в регионе. В текущем году, по словам политика, на эти цели будет выделено около трёх миллиардов рублей.

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Северные районы Хабаровского края накрыло дымом от лесных пожаров в Якутии

Ранее была названа миллиардная сумма ущерба Дальнему Востоку от паводков в 2021 году. По словам полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, последствия от разгула стихии стали более масштабными, чем в 2013 году, однако сумма ущерба в этот раз существенно ниже.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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