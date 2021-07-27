Названа миллиардная сумма ущерба Дальнему Востоку от паводков в 2021 году

В этом году паводки нанесли регионам Дальнего Востока ущерб в 7,9 млрд рублей. Такие данные привёл вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, этот паводок стал более масштабным, чем в 2013 году, однако сумма ущерба в этот раз существенно ниже.

"В 2013 году пострадало более 220 тысяч человек, общий объём ущерба превысил 42 млрд рублей. В этом году — 12,9 тысячи человек и расчётный объём ущерба — 7,9 млрд. То есть это всё в разы меньше и в плане последствий для людей, и в плане финансовых последствий", — сказал полпред на совещании по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке.