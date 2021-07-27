Сочи третий раз за сезон грозит опасный ливень

В районе Сочи ожидаются затяжные дожди с кратковременными ливневыми осадками, что для региона в 2021 году станет третьим случаем подобной погоды. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

"В течение суток (27 июля) в районе большого Сочи ожидается комплекс неблагоприятных явлений, которые могут привести к опасным явлениям. Это сочетание сильного дождя с продолжительным дождём. За 12 часов выпадет большое количество осадков — 40–50 миллиметров. Одновременно с постоянным дождём будет ливневый дождь", — сказал синоптик.

Вильфанд отметил, что при таком темпе осадков вода сразу попадает в русла рек, поэтому прогнозируется подъём уровня воды, местами до неблагоприятных отметок. Также возрастает риск схода селевых потоков.

"Помните запомнившийся эпизод с Крымском в 2012 году? Ситуация сейчас близка к этому. С чем это связано? Тёплое море. Чем теплее поверхность воды, тем сильнее перемещение вверх воздушных масс", — добавил Вильфанд.

Он пояснил, что любые опасные процессы в атмосфере связаны с интенсивным перемещением воздушных масс. На юге Краснодарского края такие условия создаются благодаря сочетанию трёх факторов. Так, над Чёрным морем летом образуется ложбина низкого давления, из-за чего в атмосфере возникают вертикальные потоки. Кроме того, с запада перемещаются воздушные массы, которые "утыкаются в горы". Это создаёт дополнительные условия для усиления циркуляции потоков в атмосфере. Когда к этому всему добавляется появление фронтального раздела, то создаются условия для большего количества осадков.