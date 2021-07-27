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Мишустин назвал максимальную цену на билеты Единой дальневосточной авиакомпании

Премьер-министр выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка российскими самолётами будут успешно реализованы.

27 июля, 06:19
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Цены на билеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания (создаётся на базе авиакомпании "Аврора"), не должны превышать 10 900 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?" — поинтересовался председатель правительства у генерального директора компании "Аврора" Константина Сухоребрика.

Россиян предупредили о вероятном взлёте цен на авиабилеты

Россиян предупредили о вероятном взлёте цен на авиабилеты

Руководитель авиакомпании заверил Мишустина, что это решение по стоимости билетов в целом соблюдается. Глава кабмина также попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы точно знать, что "никто не купит билеты дороже и этим не воспользуются посредники".

Премьер-министр РФ выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании российскими самолётами будут успешно реализованы. Так, к 2025 году 45 новых летательных аппаратов производства РФ могут появиться в авиапарке. Мишустин отметил, что намерен обсудить этот вопрос во время визитов на предприятия в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске. Он также подчеркнул, что новая техника РФ "зарекомендовала себя как комфортная и надёжная".

Ранее Лайф рассказывал, что правительство выделит 1,5 миллиарда рублей на льготные билеты на рейсы "Авроры". Уже с июля авиаперевозчик начнёт выполнять полёты по первым 20 субсидируемым маршрутам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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