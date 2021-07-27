Мишустин назвал максимальную цену на билеты Единой дальневосточной авиакомпании

Цены на билеты по маршрутам, которые будет совершать Единая дальневосточная авиакомпания (создаётся на базе авиакомпании "Аврора"), не должны превышать 10 900 рублей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?" — поинтересовался председатель правительства у генерального директора компании "Аврора" Константина Сухоребрика.

Руководитель авиакомпании заверил Мишустина, что это решение по стоимости билетов в целом соблюдается. Глава кабмина также попросил наладить обратную связь с пассажирами, чтобы точно знать, что "никто не купит билеты дороже и этим не воспользуются посредники".

Премьер-министр РФ выразил уверенность в том, что планы по пополнению авиапарка Единой дальневосточной авиакомпании российскими самолётами будут успешно реализованы. Так, к 2025 году 45 новых летательных аппаратов производства РФ могут появиться в авиапарке. Мишустин отметил, что намерен обсудить этот вопрос во время визитов на предприятия в Комсомольске-на-Амуре и Иркутске. Он также подчеркнул, что новая техника РФ "зарекомендовала себя как комфортная и надёжная".