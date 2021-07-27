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Синоптики спрогнозировали опасную погоду сразу в нескольких регионах России

Отмечается, что в некоторые области придёт похолодание, которое будет сопровождаться сильными дождями и грозами.

27 июля, 06:12
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В ближайшие дни в большинство северокавказских республик, на Амур и юг Сибири придёт опасная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Он отметил, что сильнейшие дожди с грозами, а также град и подъём уровня воды в реках ожидаются в этих регионах. По словам синоптика, причиной этому будут холодные воздушные массы, которые с севера идут через Урал и Поволжье.

"Волна, перемещающаяся по Амуру, плюс сильные дожди. Такой водности Амура ещё не было, она экстремально высокая. На всём протяжении Амура либо превышение неблагоприятных отметок, либо опасных", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.

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Также к опасным погодным явлениям стоит готовиться жителям Томской, Омской и Новосибирской областей. Там, по словам специалиста, ожидается похолодание. При этом в Эвенкии и на Таймыре прогнозируется жара до 28 градусов.

Ранее Лайф рассказывал, что на юг России вновь обрушились обильные осадки. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Кроме того, непогода привела к подтоплению трансформаторных станций в шести населённых пунктах.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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