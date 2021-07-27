В Москве вооружённые грабители отобрали внедорожник у экс-любовника Самбурской

В Москве двое неизвестных средь бела дня отобрали автомобиль Infiniti QX у бывшего любовника актрисы Настасьи Самбурской — 25-летнего Никиты Весёлкина. Как сообщил источник Лайфу, при ограблении злоумышленники угрожали молодому человеку оружием.

Всё случилось днём 26 июля во дворе дома Весёлкина. Парень выезжал на своём внедорожнике из подземного гаража, когда ему перегородили дорогу автомобили "Тойота-Камри" и "Лада-Веста". После этого один из налётчиков стал угрожать молодому человеку ножом и пистолетом.

По нашим данным, Весёлкин не стал оказывать сопротивление нападавшим, те спокойно отобрали у него внедорожник и скрылись в неизвестном направлении. Добавим, что в салоне автомобиля также находился смартфон парня.

По предварительным данным, материальный ущерб составил около пяти миллионов рублей. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников.