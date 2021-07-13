В Ростове-на-Дону пьяные блогерши устроили GTA, угнав машину и разбив её уже через мгновение

Блогерши из Ростова-на-Дону употребили изрядное количество алкоголя, и им в голову пришла "гениальная" идея. Девушки решили угнать машину у парня одной из них и отправиться на море. Под дикий смех и транслируя происходящее на камеру, подруги вышли из дома.

Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

Однако далеко уехать им не удалось: девушки устроили ДТП в центре города, вылетев на пешеходную зону, пишет "Ростов сегодня". На кадрах видно, что блогерши сидят в машине с алкоголем и у одной из них начинается истерика. Затем, обильно сдобрив свою речь матерными словами, блондинка выбирается на улицу и начинает конфликтовать с очевидцами, запрещая фотографировать машину.

Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"