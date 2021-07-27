Москвич пытался подбросить в британское посольство записку для Бориса Джонсона
Его доставили в отдел полиции, где выяснилось, что мужчина страдает острым психическим расстройством.
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40-летний москвич пытался перебросить через забор Посольства Великобритании на Смоленской набережной записку для премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона. Как сообщает Лайфу источник, в послании россиянин жаловался на магнитные поля.
29 июля охрана сообщила в полицию о подозрительном мужчине, который пытается что-то перекинуть через забор диппредставительства. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте москвича, у которого при себе была записка, которую он хотел передать премьер-министру Великобритании и в которой жаловался на преследование магнитных полей.
Гражданина доставили в отдел полиции, где выяснилось, что москвич страдает острым психическим расстройством. Скорая доставила его в больницу.
Этот случай уже не первый в этом году. Так, в начале июне ещё один москвич пробрался на территорию Посольства США в поисках христиан из-за "вселенского заговора", а в конце месяца россиянин проник на территорию этой же дипмиссии, чтобы попросить политическое убежище.
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