В Петербурге нашли мёртвой главу Куйбышевского районного суда
В Санкт-Петербурге найдена мёртвой председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Как сообщили Лайфу в объединённой пресс-службе городских судов, смерть судьи не была насильственной.
"Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в пресс-службе.
В 2001 году Елена Горбунова была назначена судьей Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. В июле 2007 года стала зампредседателя, а в октябре 2017 — председателем.
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