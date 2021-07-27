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В Петербурге нашли мёртвой главу Куйбышевского районного суда

27 июля, 08:04

В Санкт-Петербурге найдена мёртвой председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Как сообщили Лайфу в объединённой пресс-службе городских судов, смерть судьи не была насильственной.

"Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в пресс-службе.

В 2001 году Елена Горбунова была назначена судьей Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга. В июле 2007 года стала зампредседателя, а в октябре 2017 — председателем.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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