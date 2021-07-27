В Петербурге нашли мёртвой главу Куйбышевского районного суда

В Санкт-Петербурге найдена мёртвой председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова. Как сообщили Лайфу в объединённой пресс-службе городских судов, смерть судьи не была насильственной.

"Елена Владимировна умерла ненасильственной смертью. Для нас это большая трагедия и большая потеря", — отметили в пресс-службе.