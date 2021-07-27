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Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы

Промежуточным лидером соревнования в японской столице является сборная России.

27 июля, 12:00
<p>Фото © Пресс-служба "Токио-2020"</p>

Фото © Пресс-служба "Токио-2020"

Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму во время командного турнира на Олимпиаде в Токио. Сегодня она больше не будет принимать участия в соревнованиях, сообщает пресс-служба Игр.

Байлз получила повреждение во время опорного прыжка, который она исполнила с ошибкой. В составе сборной США её заменила Джордан Чайлз.

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После двух снарядов из четырёх в командном турнире лидирует сборная России, набравшая 88,498 балла. В её составе Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Вторыми идут американки (85,998), третьими — итальянки (83,031).

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Все четыре золотые медали Байлз завоевала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Она первенствовала в командных соревнованиях, в личном многоборье, а также в опорном прыжке и вольных упражнениях.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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