Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы

Лидер женской сборной США по спортивной гимнастике, четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз получила травму во время командного турнира на Олимпиаде в Токио. Сегодня она больше не будет принимать участия в соревнованиях, сообщает пресс-служба Игр.

Байлз получила повреждение во время опорного прыжка, который она исполнила с ошибкой. В составе сборной США её заменила Джордан Чайлз.

После двух снарядов из четырёх в командном турнире лидирует сборная России, набравшая 88,498 балла. В её составе Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова. Вторыми идут американки (85,998), третьими — итальянки (83,031).