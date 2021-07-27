Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде в Токио
На данный момент у сборной пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые награды.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия гордится спортсменами, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио, всех чемпионов Игр поздравил президент Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Очень был урожайный день на медали разного достоинства, но прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все они опубликованы на сайте президента", — отметил представитель Кремля.
Напомним, минувшие сутки стали очень продуктивными для российской сборной. София Позднякова принесла России золото в фехтовании на саблях, вырвав победу у другой представительницы нашей страны Софьи Великой. Российские гимнасты победили в командном турнире на Играх в Токио: чемпионами стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Ещё одно золото принёс тхэквондист Максим Храмцов, его победа стала для России первой в этом виде спорта за всю олимпийскую историю. Также впервые за 25 лет россияне взяли золото в плавании на 100 метров: чемпионом стал Евгений Рылов. Серебро также у нашего соотечественника Климента Колесникова.
А первое золото сборной принесла Виталина Бацарашкина в пулевой стрельбе из пневматического пистолета. Итого у команды РФ сейчас пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали.
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