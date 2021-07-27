Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде в Токио

Россия гордится спортсменами, которые завоевали медали на Олимпиаде в Токио, всех чемпионов Игр поздравил президент Владимир Путин. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Очень был урожайный день на медали разного достоинства, но прежде всего золотые. Президент олимпийских чемпионов поздравлял телеграммами. Все они опубликованы на сайте президента", — отметил представитель Кремля.