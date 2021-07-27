Врач раскрыл, чем грозит Олимпиаде рекордная заболеваемость ковидом в Токио
Эксперт отметил, что даже в первую волну коронавируса, когда были введены жёсткие ограничения, а люди сидели на карантине, число случаев заражения росло.
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После окончания Олимпиады в Токио в городе вполне может ухудшиться эпидемиологическая обстановка, а рекордный прирост заболеваемости — обернуться срывом всех планов по проведению соревнований. Таким мнением с Лайфом поделился врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.
"Меня, как эпидемиолога, всегда удивляло, что, несмотря на действие ограничительных мер, умудряются организовывать любые массовые мероприятия. Именно массовое скопление людей, даже на улице, способствует передаче вируса и увеличению заболеваемости. Этот фактор играет большую роль в развитии эпидемического процесса", — отметил эксперт.
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Шунков добавил, что большую роль также играет фактор взаимодействия разных вариаций коронавируса. Он указал, что штамм, циркулирующий в южной стране и уже потерявший агрессивность в процессе жизненного цикла, может вызвать опасную эпидемию, если попадёт в северные государства. Эпидемиолог подчеркнул, что именно поэтому Всемирная организация здравоохранения ведёт мониторинг разных вариаций штаммов, классифицируя их по особенностям.
Ранее Лайф рассказывал, что в олимпийском Токио зафиксировано рекордное число суточных заражений коронавирусом за всю пандемию. Число инфицированных составило 2848 человек, что является абсолютным максимумом для столицы Страны восходящего солнца. Предыдущий антирекорд был установлен ещё в январе.
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