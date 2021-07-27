Врач раскрыл, чем грозит Олимпиаде рекордная заболеваемость ковидом в Токио

После окончания Олимпиады в Токио в городе вполне может ухудшиться эпидемиологическая обстановка, а рекордный прирост заболеваемости — обернуться срывом всех планов по проведению соревнований. Таким мнением с Лайфом поделился врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

"Меня, как эпидемиолога, всегда удивляло, что, несмотря на действие ограничительных мер, умудряются организовывать любые массовые мероприятия. Именно массовое скопление людей, даже на улице, способствует передаче вируса и увеличению заболеваемости. Этот фактор играет большую роль в развитии эпидемического процесса", — отметил эксперт.

Шунков добавил, что большую роль также играет фактор взаимодействия разных вариаций коронавируса. Он указал, что штамм, циркулирующий в южной стране и уже потерявший агрессивность в процессе жизненного цикла, может вызвать опасную эпидемию, если попадёт в северные государства. Эпидемиолог подчеркнул, что именно поэтому Всемирная организация здравоохранения ведёт мониторинг разных вариаций штаммов, классифицируя их по особенностям.