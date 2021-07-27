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"Центр насыщения подавлен": Эндокринолог объяснила, почему коронавирус ведёт к ожирению

Сегодня врачи учатся работать с последствиями CoViD-19, разрабатывая методики лечения и реабилитации пациентов.

27 июля, 09:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Существует гипотеза, что коронавирус влечёт за собой системное воспаление в организме, а вместе с тем нарушаются внутриклеточные сигнальные пути. Это приводит к снижению чувствительности к инсулину, из-за чего у человека повышается аппетит. Об этом рассказала врач-эндокринолог Университетской клиники МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

"Происходит это так: нарушенная чувствительность клеток организма к инсулину лишает их возможности поглощать столько глюкозы, сколько требуется, и это стимулирует центр голода в головном мозге. А центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку всё время хочется есть", — цитирует kp.ru специалиста.

При этом следует помнить, что системное воспаление влечёт за собой и массу побочных эффектов — психологических и соматических. Если пациент будет об этом осведомлён, то сможет справиться с последствиями ковида намного легче. В ином случае человеку будет сложно преодолеть столь сильное сопротивление организма.

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"На этом многие ломаются. Хорошо, когда работа идёт вместе с врачом, который может объяснить, в какой момент будет сложно, но это надо пережить, зато потом придёт облегчение, улучшение состояния и видимый эффект", — объяснила врач-эндокринолог.

Как отметила Павлова, врачи активно учатся работать с последствиями коронавируса. Они постепенно разрабатывают методики их лечения и реабилитации пациентов.

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"Врачи обмениваются информацией и разрабатывают схемы оздоровления, понимают, какую терапию надо назначать, какие поливитаминные комплексы применять", — добавила Зухра Павлова.

Ранее российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия коронавируса. Как оказалось, речь идёт не о месяцах, а о нескольких годах сложной и длительной реабилитации.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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