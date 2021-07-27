СМИ сообщили о мощном взрыве на предприятии в Германии. Видео © Соцсети

Мощный взрыв прогремел на предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Об этом сообщает Regio-Journal.

Отмечается, что в городе сработали сирены, чтобы предупредить население. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, а также закрыть окна и двери. Подтверждается, что взрыв произошёл в индустриальном парке. По данным издания FOCUS Online, детонация предположительно случилась на одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer. Как уточняет Bild, на предприятии занимаются утилизацией опасных отходов.

Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших и последствиях уточняется, ведётся расследование произошедшего.

Очевидцы поделились в соцсетях видео с последствиями взрыва. На кадрах видно, что в небо поднимается огромный столб чёрного густого дыма. Кроме того, виднеются языки пламени.