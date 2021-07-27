Столб дыма и языки пламени: В Германии на предприятии прогремел мощный взрыв
Инцидент произошёл в блоке, где занимаются утилизацией опасных отходов. Причины случившегося пока не установлены. Информация о пострадавших и последствиях уточняется.
СМИ сообщили о мощном взрыве на предприятии в Германии. Видео © Соцсети
Мощный взрыв прогремел на предприятии в немецком Леверкузене, федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия. Об этом сообщает Regio-Journal.
Отмечается, что в городе сработали сирены, чтобы предупредить население. Жителям рекомендуют не выходить на улицу, а также закрыть окна и двери. Подтверждается, что взрыв произошёл в индустриальном парке. По данным издания FOCUS Online, детонация предположительно случилась на одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer. Как уточняет Bild, на предприятии занимаются утилизацией опасных отходов.
Причина взрыва пока не установлена. Информация о пострадавших и последствиях уточняется, ведётся расследование произошедшего.
Очевидцы поделились в соцсетях видео с последствиями взрыва. На кадрах видно, что в небо поднимается огромный столб чёрного густого дыма. Кроме того, виднеются языки пламени.
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