В Кузбассе родители выпавшего из окна малыша оценили спасение сына в 1000 рублей

Лайфу стали известны детали истории из Новокузнецка, где прохожая спасла выпавшего из окна второго этажа малыша. По нашим данным, родители ребёнка оценили героический поступок женщины в одну тысячу рублей.

В семействе, где произошёл инцидент, всего трое детей: годовалые двойняшки (девочка и мальчик) и четырёхлетний ребёнок. Как нам сообщил источник, сейчас мать ребятишек ждёт четвёртого наследника. В тот день взрослые отвлеклись на свои дела и не заметили, как годовалый сын добрался до кухонного окна. К счастью для всех, трагедии удалось избежать благодаря прохожей, которая сумела поймать мальчика.

Спасшая малыша женщина. Фото © LIFE

После этого отец семейства выбежал на улицу и отблагодарил спасительницу. Тысячу рублей ему пришлось засунуть в пакет, так как женщина отказывалась брать деньги. Сейчас горе-родители готовятся к скорой встрече с инспекторами ПДН.

Как утверждает источник, после того как женщина отдала мальчика отцу, у неё случился гипертонический приступ. Спасительница села на лавочку и пыталась успокоиться после случившегося. При этом помощь ей никто не предложил, с горем пополам она добралась до дома и набрала дочери. После приёма лекарств женщина пришла в норму.