"Не в той форме, какая должна быть": Пловчиха Ефимова объяснила неудачу на Олимпиаде в Токио
Шестикратная чемпионка мира уже завершила своё выступление на Играх. Она отобралась на соревнования только на одной дистанции.
Фото © Олимпийский комитет России
Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова заявила, что не смогла набрать к Олимпиаде в Токио необходимую для борьбы за медали спортивную форму. Её слова передаёт пресс-служба ОКР.
В финальном заплыве на 100 метров брассом Ефимова показала лишь пятый результат. Выигравшей золото американке Лидии Якоби она проиграла более секунды.
"Боролась до конца, но результат совершенно не тот, который планировала. Будем разбираться. Работа была проделана очень большая. Сначала с Дэвидом Сало в Америке, потом нюансы, связанные с техникой, корректировала с папой. Конечно, я не привыкла, что у меня на Олимпиаде только один старт. Обычно, если недоработала, есть время подумать и исправить ошибки. 200 метров я плаваю более уверенно, когда готова. Но здесь, если судить по сегодняшнему результату, вряд ли показала бы какие-то блестящие секунды. К сожалению, на этой Олимпиаде я не в той форме, какая должна быть", — заявила Ефимова.
На Олимпиаде в Токио стометровка брассом — единственная дистанция, на которую квалифицировалась Ефимова. На дистанции вдвое длиннее она не прошла национальный отбор.
"Что дальше? Меня все уговаривают ехать через три года в Париж. Все, кроме папы. Я пока не знаю. У меня после каждой Олимпиады возникает один и тот же вопрос. Ещё со времен Пекина-2008. С тех пор прошло, боже мой, 13 лет! А я всё ещё стою перед вами!" — сказала 29-летняя спортсменка.
Ефимова — шестикратная чемпионка мира по плаванию. На Олимпийских играх она в разные годы выиграла три награды. В Лондоне-2012 россиянка стала третьей на дистанции 200 метров брассом, в Рио-де-Жанейро в 2016-м завоевала два серебра.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио
сегодня в 09:20
"Ситуация просто невыносима": Федерация фехтования России пожаловалась МОК на процедуру допинг-контроля на Олимпиаде
сегодня в 08:24
"Мужчины в юбках": Трефилов жёстко раскритиковал тренеров сборной России по гандболу после поражения на Олимпиаде
сегодня в 08:10
Комментариев: 0