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Боксёр Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Свой следующий бой он проведёт 30 июля, а его соперником станет представитель Грузии Эскерхан Мадиев.

27 июля, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в рамках турнира в весовой категории до 69 кг.

В 1/8 финала он одержал победу над Стефеном Зимбой из Замбии. Отметим, что бой завершился раздельным решением судей — 4:1.

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Свой следующий бой он проведёт 30 июля, а его соперником станет представитель Грузии Эскерхан Мадиев. Добавим, что для Замкового — это третьи Олимпийские игры. До этого его лучшим достижением был полуфинал в Рио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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