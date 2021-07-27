Боксёр Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио
Свой следующий бой он проведёт 30 июля, а его соперником станет представитель Грузии Эскерхан Мадиев.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в рамках турнира в весовой категории до 69 кг.
В 1/8 финала он одержал победу над Стефеном Зимбой из Замбии. Отметим, что бой завершился раздельным решением судей — 4:1.
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Свой следующий бой он проведёт 30 июля, а его соперником станет представитель Грузии Эскерхан Мадиев. Добавим, что для Замкового — это третьи Олимпийские игры. До этого его лучшим достижением был полуфинал в Рио.
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