Боксёр Замковой вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Российский боксёр Андрей Замковой вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио в рамках турнира в весовой категории до 69 кг.

В 1/8 финала он одержал победу над Стефеном Зимбой из Замбии. Отметим, что бой завершился раздельным решением судей — 4:1.

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Свой следующий бой он проведёт 30 июля, а его соперником станет представитель Грузии Эскерхан Мадиев. Добавим, что для Замкового — это третьи Олимпийские игры. До этого его лучшим достижением был полуфинал в Рио.