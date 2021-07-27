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Боксёр попытался повторить "трюк" Тайсона и откусить ухо сопернику на Олимпиаде в Токио

Впрочем, такой приём не помог ему одержать победу в матче. Судьи единогласно решили отдать предпочтение сопернику.

27 июля, 11:01

Марокканский боксёр Юнес Баала во время соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио попытался повторить приём Майка Тайсона и был близок к тому, чтобы откусить ухо своего соперника.

На кадрах видно, как спортсмен пытается достать зубами до уха бойца из Новой Зеландии Дэвида Ньику, на что тот сразу обратил внимание. Впрочем, даже такой приём не смог помочь Юнесу победить — судьи единогласно отдали предпочтение Ньику.

"Больше никаких оправданий". Холифилд вызвал на бой Тайсона, который более 20 лет назад откусил ему часть уха

"Больше никаких оправданий". Холифилд вызвал на бой Тайсона, который более 20 лет назад откусил ему часть уха

Напомним, что в 1997 году во время реванша между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом первый откусил ухо своего соперника.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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