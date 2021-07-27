Боксёр попытался повторить "трюк" Тайсона и откусить ухо сопернику на Олимпиаде в Токио

Rock solid example of someone whose goal at #Tokyo2020 wasn’t to win gold, but go viral on social media.



Youness Baalla of Morocco 🇲🇦 - achievement unlocked ✅pic.twitter.com/8VxzUGEoXi — Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) July 27, 2021

Марокканский боксёр Юнес Баала во время соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио попытался повторить приём Майка Тайсона и был близок к тому, чтобы откусить ухо своего соперника.

На кадрах видно, как спортсмен пытается достать зубами до уха бойца из Новой Зеландии Дэвида Ньику, на что тот сразу обратил внимание. Впрочем, даже такой приём не смог помочь Юнесу победить — судьи единогласно отдали предпочтение Ньику.