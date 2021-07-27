Боксёр попытался повторить "трюк" Тайсона и откусить ухо сопернику на Олимпиаде в Токио
Впрочем, такой приём не помог ему одержать победу в матче. Судьи единогласно решили отдать предпочтение сопернику.
Rock solid example of someone whose goal at #Tokyo2020 wasn’t to win gold, but go viral on social media.— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) July 27, 2021
Youness Baalla of Morocco 🇲🇦 - achievement unlocked ✅pic.twitter.com/8VxzUGEoXi
Марокканский боксёр Юнес Баала во время соревнований по боксу на Олимпиаде в Токио попытался повторить приём Майка Тайсона и был близок к тому, чтобы откусить ухо своего соперника.
На кадрах видно, как спортсмен пытается достать зубами до уха бойца из Новой Зеландии Дэвида Ньику, на что тот сразу обратил внимание. Впрочем, даже такой приём не смог помочь Юнесу победить — судьи единогласно отдали предпочтение Ньику.
"Больше никаких оправданий". Холифилд вызвал на бой Тайсона, который более 20 лет назад откусил ему часть уха
Напомним, что в 1997 году во время реванша между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом первый откусил ухо своего соперника.
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