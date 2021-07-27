Хоркина оценила "протестное" выступление немецких гимнасток в закрытых костюмах

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение немецких гимнасток выступать на Олимпийских играх в Токио в полностью закрытых костюмах. Как ранее сообщал Лайф, таким образом они выразили протест против сексуализации данного вида спорта.

По словам российской спортсменки, это решение выглядит несколько странно, поскольку настоящим профессионалам нет дела до того, кто в чём одет. Но если это не нарушает правила, рассуждает Хоркина, пускай выступают.

"Профессионалы интересуются на Олимпиаде и вообще на соревнованиях немного другим. Если эта форма утверждена Международной федерацией гимнастики, то пусть выступают. А мы, профессионалы, интересуемся мастерством, сложностью упражнений и красотой", — заявила она в беседе с Лайфом.