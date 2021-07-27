Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО

Обвинённый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов привился первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Даниила Никифорова. Кроме того, Сафронова перевели в одиночную камеру.

"С пятницы Сафронов содержится в одиночной камере "Лефортово". Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа подобрать Ивану не могут. Там есть все необходимые условия: телевизор и холодильник", — отметил юрист.

Ранее Лайф рассказывал, что колонка Сафронова, посвящённая делам по статьям о госизмене и шпионаже, была включена в дайджест Кремля.