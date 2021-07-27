Ивана Сафронова перевели в одиночную камеру СИЗО
Отметим, что недавно журналист написал колонку в "Ведомостях" о расследовании дел о госизмене, которая была включена в дайджест Кремля.
Иван Сафронов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Обвинённый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов привился первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Даниила Никифорова. Кроме того, Сафронова перевели в одиночную камеру.
"С пятницы Сафронов содержится в одиночной камере "Лефортово". Связано это с тем, что его сосед отправлен на этап, а нового соседа подобрать Ивану не могут. Там есть все необходимые условия: телевизор и холодильник", — отметил юрист.
Ранее Лайф рассказывал, что колонка Сафронова, посвящённая делам по статьям о госизмене и шпионаже, была включена в дайджест Кремля.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт.
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