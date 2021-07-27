Депутат Госсовета Татарстана объяснил сравнение непривитых россиян с баранами
Политик подчеркнул, что не имел умысла оскорбить людей. Он отметил, что речь шла в целом о мировом населении, человеческой популяции.
Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил сравнение россиян с баранами за отказ прививаться. Видео © "ВКонтакте" / Город-Сланцы.рф
Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил в беседе с Лайфом, почему решил сравнить не желающих прививаться граждан со стадом баранов. Он отметил, что в эфире телеканала ТНВ привёл цитату доктора и телеведущего Александра Мясникова, который заявил, что "для вируса мы все стадо просто, для вируса всё равно, кто мы там".
"Доктор говорит с биологической точки зрения о всей популяции человека, а не о россиянах, о мировой популяции людей. Так было задумано. Это не о политике, а о биологии. Ситуация такая, что третья волна нехорошая. Уже 30 миллионов привились", — указал Аминов.
Депутат подчеркнул, что не хотел своим высказыванием оскорбить россиян.
Ранее врач рассказал, как перестать бояться вакцинации. Настроиться на прививку человек может только самостоятельно, понимая, что, несмотря на силу боязни, действовать нужно.
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