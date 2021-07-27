НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Депутат Госсовета Татарстана объяснил сравнение непривитых россиян с баранами

Политик подчеркнул, что не имел умысла оскорбить людей. Он отметил, что речь шла в целом о мировом населении, человеческой популяции.

27 июля, 10:49

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил сравнение россиян с баранами за отказ прививаться. Видео © "ВКонтакте" / Город-Сланцы.рф

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил в беседе с Лайфом, почему решил сравнить не желающих прививаться граждан со стадом баранов. Он отметил, что в эфире телеканала ТНВ привёл цитату доктора и телеведущего Александра Мясникова, который заявил, что "для вируса мы все стадо просто, для вируса всё равно, кто мы там".

"Доктор говорит с биологической точки зрения о всей популяции человека, а не о россиянах, о мировой популяции людей. Так было задумано. Это не о политике, а о биологии. Ситуация такая, что третья волна нехорошая. Уже 30 миллионов привились", — указал Аминов.

Учёные предупредили россиян об эпидемии одиночества

Учёные предупредили россиян об эпидемии одиночества

Депутат подчеркнул, что не хотел своим высказыванием оскорбить россиян.

Инфекционист назвал непривитых людей "пушечным мясом" для коронавируса

Инфекционист назвал непривитых людей "пушечным мясом" для коронавируса

Ранее врач рассказал, как перестать бояться вакцинации. Настроиться на прививку человек может только самостоятельно, понимая, что, несмотря на силу боязни, действовать нужно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Татьяна Терехова
Татьяна Терехова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Дичь полнейшая": Милонов возмутился поведением петербурженки, выгонявшей детей-инвалидов с площадки

вчера в 15:51

В Татарстане водитель BMW перекрыл дорогу скорой и устроил скандал

24 июля, 09:58

В Новокузнецке родители оценили спасение выпавшего из окна сына в 1000 рублей

сегодня в 09:20

В Госдуму внесли проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак

сегодня в 11:16

В инклюзивном центре рассказали о попытке петербурженки выгнать инвалидов с площадки

сегодня в 11:12

Новости партнеров

Layer 1