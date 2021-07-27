Депутат Госсовета Татарстана объяснил сравнение непривитых россиян с баранами

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил сравнение россиян с баранами за отказ прививаться. Видео © "ВКонтакте" / Город-Сланцы.рф

Депутат Госсовета Татарстана Ильшат Аминов объяснил в беседе с Лайфом, почему решил сравнить не желающих прививаться граждан со стадом баранов. Он отметил, что в эфире телеканала ТНВ привёл цитату доктора и телеведущего Александра Мясникова, который заявил, что "для вируса мы все стадо просто, для вируса всё равно, кто мы там".

"Доктор говорит с биологической точки зрения о всей популяции человека, а не о россиянах, о мировой популяции людей. Так было задумано. Это не о политике, а о биологии. Ситуация такая, что третья волна нехорошая. Уже 30 миллионов привились", — указал Аминов.

Депутат подчеркнул, что не хотел своим высказыванием оскорбить россиян.