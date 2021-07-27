"Происходит синдром отмены": Реаниматолог рассказал, что будет с МакSим после выхода из комы
26 июля стало знаковым днём для тех, кто всё это время переживал за Марину Максимову. Вчера стало известно, что введённая в кому певица наконец пришла в себя.
Фото © Instagram / artist.maksim, maksim_soul_
Максим находилась в ясном сознании, могла общаться жестами и была переведена на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких (ВИВЛ). Реаниматолог Сергей Емельянов рассказал, сколько времени артистке потребуется на восстановление, пишет "Вечерняя Москва". По словам врача, на это может уйти от недели до нескольких месяцев.
Фото © Instagram / maksim_soul_
Конечно, на восстановление всем требуется разное количество времени. Для полного возвращения к нормальной жизни нужно от недели до нескольких месяцев. Ничего сверхъестественного здесь нет. Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия
Фото © Instagram / artist.maksim
Специалист отметил, что пока пациент находится на аппарате ИВЛ, его лёгкие "расслабляются", привыкая к подаче кислорода. А после отключения происходит "синдром отмены", когда организму снова надо начинать работать самому. По мнению медика, то, что Максим сейчас общается жестами, — это нормально, ведь долгое время у неё во рту находилась трубка. В целом медикаментозный сон "имеет мало последствий в случае отсутствия побочных заболеваний", заключил Емельянов.
Напомним, что певицу госпитализировали после концерта в Казани, где она выступала уже больной с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее Максим перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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