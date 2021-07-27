Максим находилась в ясном сознании, могла общаться жестами и была переведена на вспомогательную искусственную вентиляцию лёгких (ВИВЛ). Реаниматолог Сергей Емельянов рассказал, сколько времени артистке потребуется на восстановление, пишет "Вечерняя Москва". По словам врача, на это может уйти от недели до нескольких месяцев.

Фото © Instagram / maksim_soul_

Конечно, на восстановление всем требуется разное количество времени. Для полного возвращения к нормальной жизни нужно от недели до нескольких месяцев. Ничего сверхъестественного здесь нет. Прогнозы скорее положительные, если нет сопутствующих заболеваний, которые воздействовали на мозг. В противном случае уже могут быть последствия Сергей Емельянов Врач-реаниматолог

Фото © Instagram / artist.maksim

Специалист отметил, что пока пациент находится на аппарате ИВЛ, его лёгкие "расслабляются", привыкая к подаче кислорода. А после отключения происходит "синдром отмены", когда организму снова надо начинать работать самому. По мнению медика, то, что Максим сейчас общается жестами, — это нормально, ведь долгое время у неё во рту находилась трубка. В целом медикаментозный сон "имеет мало последствий в случае отсутствия побочных заболеваний", заключил Емельянов.