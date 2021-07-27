Песков: То, что люди не носят маски, никак не связано с избирательной кампанией
В Кремле не видят связи между возможным ослаблением контроля за ношением масок и грядущими выборами в Госдуму.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг мнение о том, что высокий показатель заражений коронавирусом якобы связан со снижением контроля за соблюдением масочного режима на фоне кампании по выборам в Госдуму. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами во вторник. Представитель Кремля заметил, что ношение масок — это показатель сознательности людей, и какие-либо политические процессы здесь ни при чём.
"То, что люди не носят маски, это никак не связано ни с какой избирательной кампанией, очевидно. Это вопрос о сознательности людей и о чувстве ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих", — рассуждает Песков.
Напомним, что в России за сутки выявили 23 032 новых случая коронавируса — это минимум с 30 июня.
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