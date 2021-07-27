В Кремле не понимают причин негативной позиции Польши по "Северному потоку – 2"
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что газопровод обязательно внесёт существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европейского союза.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не понимают причин негативного отношения Польши к "Северному потоку – 2". Об этом он заявил во время общения с журналистами.
"Мы затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту. Этот проект чрезвычайно важен. Он внесёт обязательно существенный вклад в обеспечение энергобезопасности ЕС", — указал представитель Кремля.
Песков также добавил, что строительство газопровода близится к завершению.
Ранее Лайф сообщал, что в Польше приписали себе заслуги по затягиванию прокладки "Северного потока – 2". По мнению замглавы МИД республики Марцина Пшидача, если бы не давление Варшавы, трубопровод уже бы давно был построен.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.
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