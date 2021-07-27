Песков: Российские регионы не могут быть предметом сделок

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывание турецкого профессора Хасана Унала, который предположил, что Анкара признает Крым российским, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра. Речь об этом зашла в ходе общения представителя Кремля с журналистами во вторник. По его словам, регионы нашей страны не могут являться инструментом для достижения таких компромиссов.

"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", — указал Песков.

Представитель Кремля добавил, что "вряд ли уважаемый профессор из Турции" может олицетворять официальную точку зрения Анкары.