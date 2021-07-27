Песков: Российские регионы не могут быть предметом сделок
В Кремле исключили возможность признания независимым государством Турецкой Республики Северного Кипра "в обмен" на признание российского статуса Крыма официальной Анкарой.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал высказывание турецкого профессора Хасана Унала, который предположил, что Анкара признает Крым российским, если Москва признает независимым государством Турецкую Республику Северного Кипра. Речь об этом зашла в ходе общения представителя Кремля с журналистами во вторник. По его словам, регионы нашей страны не могут являться инструментом для достижения таких компромиссов.
"Конечно же, российские регионы никогда не могут быть и не будут предметом каких-либо сделок, это исключено", — указал Песков.
Представитель Кремля добавил, что "вряд ли уважаемый профессор из Турции" может олицетворять официальную точку зрения Анкары.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Между тем Турция относится к ряду стран, не признающих российский статус Крыма. В последний раз турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил о своей твёрдой позиции по этому вопросу прошедшей весной.
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