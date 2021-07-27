В Кремле оценили решение США о завершении силовой миссии в Ираке

Решение властей США о завершении силовой миссии в Ираке не было неожиданным, заявления американских представителей о том, что рано или поздно нужно будет уходить из региона, звучали и ранее. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Остаётся немалое количество так называемых военных советников, они будут продолжать работать в Ираке. Будем мониторить. Пока рано предвосхищать события. Но не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась ещё одна территория", — добавил Песков.

Он также отметил, что ситуация в Ираке и Афганистане совсем разная и вряд ли между ними можно проводить параллель. Песков подчеркнул, что всем хотелось бы, "чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами".