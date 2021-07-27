В Кремле оценили решение США о завершении силовой миссии в Ираке
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва продолжит следить за действиями Вашингтона в регионе.
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Решение властей США о завершении силовой миссии в Ираке не было неожиданным, заявления американских представителей о том, что рано или поздно нужно будет уходить из региона, звучали и ранее. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Остаётся немалое количество так называемых военных советников, они будут продолжать работать в Ираке. Будем мониторить. Пока рано предвосхищать события. Но не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась ещё одна территория", — добавил Песков.
Он также отметил, что ситуация в Ираке и Афганистане совсем разная и вряд ли между ними можно проводить параллель. Песков подчеркнул, что всем хотелось бы, "чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами".
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что США меняют свою роль в Ираке с боевой на тренировочную. Под изменением содержания миссии подразумевается переход "к большему вниманию на тренировки, нежели то, что было в течение последних нескольких лет". В США также назвали сроки, когда прекратят участие в военных операциях в Ираке. При этом там заверили, что поддержка иракских сил безопасности всё равно продолжится: будут совместные учения.
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