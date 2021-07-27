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Школьников госпитализировали с кишечной инфекцией после обеда в питерском кафе

У одного из подростков обнаружили сальмонеллёз. По факту случившегося организована проверка.

27 июля, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

13 детей с сильными болями в животе, рвотой и повышенной температурой попали в больницы после обеда в кафе в Санкт-Петербурге. Как рассказал Лайфу источник, экскурсионная группа из Екатеринбурга состояла из 18 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 16 лет и двух сопровождающих.

У всех госпитализированных школьников диагностировали острую кишечную инфекцию, а у одного из них обнаружили сальмонеллёз. По нашим данным, поездку екатеринбургских школьников в Северную столицу организовала учительница, в качестве сопровождающего также поехала мама одного из учащихся.

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В Петербурге детей кормили в разных ресторанах. Всё было в порядке на протяжении всей поездки. В последний день перед поездом обед был заказан в кафе "Ладога", после которого у школьников и появились симптомы отравления. Отмечается, что сначала семерых заболевших сняли на станции Шарья, затем ещё троих — в Кирове. Кроме того, по приезде в Екатеринбург ещё троих ребят поместили в больницу.

По факту случившегося транспортная полиция организовала проверку. В ближайшее время её результаты будут переданы в Следственный комитет.

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Ранее в Екатеринбурге двое школьников отравились хлором в сауне. После посещения заведения девятилетнему мальчику и 10-летней девочке понадобилась помощь врачей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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