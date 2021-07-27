Песков объяснил, почему Россия пока не может справиться с ковидом

Распространение коронавируса можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в России не слишком высоки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определённого количества граждан позволят нам обуздать эту заразу", — отметил представитель Кремля.