Песков объяснил, почему Россия пока не может справиться с ковидом
В нашей стране можно сделать прививку от инфекции четырьмя препаратами: "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
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Распространение коронавируса можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в России не слишком высоки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определённого количества граждан позволят нам обуздать эту заразу", — отметил представитель Кремля.
Напонмим, ранее Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат наряду со "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".
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