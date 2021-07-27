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Песков объяснил, почему Россия пока не может справиться с ковидом

В нашей стране можно сделать прививку от инфекции четырьмя препаратами: "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".

27 июля, 10:06
<p>Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис</p>

Фото © Агентство "Москва" / Гришкин Денис

Распространение коронавируса можно остановить только с помощью прививок, однако пока темпы вакцинации в России не слишком высоки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Скажем так, не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида. Только вакцинация и только вакцинирование определённого количества граждан позволят нам обуздать эту заразу", — отметил представитель Кремля.

В России выявили 23 032 новых случая ковида, это минимум с 30 июня

В России выявили 23 032 новых случая ковида, это минимум с 30 июня

Напонмим, ранее Минздрав России выдал компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины от коронавируса. Таким образом, в оборот может выйти уже пятый отечественный препарат наряду со "Спутником V", "Эпиваккороной", "Ковиваком", а также однокомпонентным "Спутником лайт".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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