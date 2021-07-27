Песков — о выполнении женевских договорённостей: Главное, что идут контакты

Россия и США в определённой степени выполняют договорённости, достигнутые во время встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена на июньском саммите в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"В определённой степени [договорённости] выполняются. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надежде говорить преждевременно. Но главное, что идут контакты", — сказал представитель Кремля журналистам.

Песков уточнил, что сейчас Москва и Вашингтон достигают консенсуса в сфере кибербезопасности и стратегической стабильности. По его словам, всё это выполняется в рамках женевских договорённостей.