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Песков — о выполнении женевских договорённостей: Главное, что идут контакты

Представитель Кремля уточнил, что сейчас Москва и Вашингтон достигают консенсуса в сфере кибербезопасности и стратегической стабильности.

27 июля, 10:09
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия и США в определённой степени выполняют договорённости, достигнутые во время встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена на июньском саммите в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"В определённой степени [договорённости] выполняются. Это очень сложный процесс, поэтому пока о надежде говорить преждевременно. Но главное, что идут контакты", — сказал представитель Кремля журналистам.

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Песков уточнил, что сейчас Москва и Вашингтон достигают консенсуса в сфере кибербезопасности и стратегической стабильности. По его словам, всё это выполняется в рамках женевских договорённостей.

Ранее в МИД РФ сообщили, что новый раунд переговоров России и США по вопросам стратегической стабильности состоится 28 июля в Женеве. Планируется обсуждение вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. Делегации сторон возглавят замглавы российского министерства Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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