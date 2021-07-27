Офтальмологи обнаружили ещё один признак "длительного коронавируса"

Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университета Некметтина Эрбакана в турецкой Конье обнаружили, что у людей с "длительным ковидом" теряются нервные волокна, а также увеличивается количество дендритных клеток на роговице глаза. Такие последствия характерны для тех, у кого CoViD-19 сопровождался неврологическими симптомами. Результаты исследования представил журнал British Journal of Ophthalmology.

"Длительным ковидом" учёные назвали состояние пациентов, перенёсших коронавирус в острой форме. Окончательное выздоровление у них наступает через недели, а иногда даже месяцы. Состояние характеризуется рядом изнурительных неврологических симптомов, "которые развиваются по крайней мере у 10% людей" — головная боль, онемение, утомляемость, головокружение и невропатическая боль.

"Конфокальная микроскопия роговицы выявляет потерю мелких нервных волокон роговицы и увеличение дендритных клеток у пациентов с длительным CoViD-19, особенно с неврологическими симптомами", — указано в статье.

Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы статьи провели обследование роговицы глаза пациентов с "длительным ковидом" с помощью метода конфокальной микроскопии. Это неинвазивная лазерная визуализация, позволяющая видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени.

Всего в исследовании приняло участие 40 пациентов с "долгим ковидом". В результатах исследования учёные указали, что, в отличие от заражённых коронавирусом, люди с неврологическими симптомами через четыре недели после острого CoViD-19 имели более значительное повреждение нервных волокон роговицы и повышенную плотность дендритных клеток. У пациентов без неврологических симптомов выявлены схожие результаты по количеству нервных волокон роговицы со здоровыми участниками исследования.

"В острой фазе у 22 пациентов (55%) не было клинических признаков пневмонии, у 11 (28%) были клинические признаки пневмонии, не требующей кислородной терапии, четверо (10%) были госпитализированы с пневмонией и получали кислородную терапию, а трое (8%) пациентов с пневмонией были госпитализированы в отделение интенсивной терапии для респираторной поддержки", — отметили учёные.

Кроме того, неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвёртой неделе после окончания острой фазы CoViD-19 у 55% пациентов, а через 12 недель — у 45%. А по итогам обследования учёные заявили, что "длительный ковид" развивается примерно у каждого десятого переболевшего коронавирусом.