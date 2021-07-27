НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Офтальмологи обнаружили ещё один признак "длительного коронавируса"

С таким последствием сталкивается каждый десятый переболевший инфекцией. Изменения наблюдают в первую очередь те, у кого ковид сопровождался неврологическими симптомами.

27 июля, 10:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университета Некметтина Эрбакана в турецкой Конье обнаружили, что у людей с "длительным ковидом" теряются нервные волокна, а также увеличивается количество дендритных клеток на роговице глаза. Такие последствия характерны для тех, у кого CoViD-19 сопровождался неврологическими симптомами. Результаты исследования представил журнал British Journal of Ophthalmology.

"Длительным ковидом" учёные назвали состояние пациентов, перенёсших коронавирус в острой форме. Окончательное выздоровление у них наступает через недели, а иногда даже месяцы. Состояние характеризуется рядом изнурительных неврологических симптомов, "которые развиваются по крайней мере у 10% людей" — головная боль, онемение, утомляемость, головокружение и невропатическая боль.

"Конфокальная микроскопия роговицы выявляет потерю мелких нервных волокон роговицы и увеличение дендритных клеток у пациентов с длительным CoViD-19, особенно с неврологическими симптомами", — указано в статье.

Вместе с коллегами из Катара и Великобритании авторы статьи провели обследование роговицы глаза пациентов с "длительным ковидом" с помощью метода конфокальной микроскопии. Это неинвазивная лазерная визуализация, позволяющая видеть повреждения нерва роговицы с высоким разрешением в реальном времени.

Кровь привитых "Спутником V" оказалась губительна для новых штаммов ковида

Кровь привитых "Спутником V" оказалась губительна для новых штаммов ковида

Всего в исследовании приняло участие 40 пациентов с "долгим ковидом". В результатах исследования учёные указали, что, в отличие от заражённых коронавирусом, люди с неврологическими симптомами через четыре недели после острого CoViD-19 имели более значительное повреждение нервных волокон роговицы и повышенную плотность дендритных клеток. У пациентов без неврологических симптомов выявлены схожие результаты по количеству нервных волокон роговицы со здоровыми участниками исследования.

Российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия ковида

Российские учёные рассказали, сколько могут длиться последствия ковида

"В острой фазе у 22 пациентов (55%) не было клинических признаков пневмонии, у 11 (28%) были клинические признаки пневмонии, не требующей кислородной терапии, четверо (10%) были госпитализированы с пневмонией и получали кислородную терапию, а трое (8%) пациентов с пневмонией были госпитализированы в отделение интенсивной терапии для респираторной поддержки", — отметили учёные.

"Коронавирус убрал лишние мозги": Психиатр — о влиянии ковида на умственные способности

"Коронавирус убрал лишние мозги": Психиатр — о влиянии ковида на умственные способности

Кроме того, неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвёртой неделе после окончания острой фазы CoViD-19 у 55% пациентов, а через 12 недель — у 45%. А по итогам обследования учёные заявили, что "длительный ковид" развивается примерно у каждого десятого переболевшего коронавирусом.

Ни в одном глазу: Каким видят мир люди с лицевой слепотой, визуальным снегом и другими нарушениями зрения

Ни в одном глазу: Каким видят мир люди с лицевой слепотой, визуальным снегом и другими нарушениями зрения

Ранее российский учёный рассказал, кто чаще других подвержен снижению уровня интеллекта после ковида. Станислав Полторак отметил, что пациентам, столкнувшимся с "мозговым поражением", требуется медицинская помощь. Одной "гимнастикой для ума" в этом случае не обойтись.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1