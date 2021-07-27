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Специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида

Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".

27 июля, 10:53
<p>Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей

Штамм ковида AT.1, ранее впервые обнаруженный в России, был исключён из списка для мониторинга, следует из перечня, размещённого на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Данный штамм не был как-либо обозначен посредством букв греческого алфавита. Таким образом отмечаются лишь те разновидности, которые попали в список представляющих интерес для ВОЗ (VOI — Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).

Также ВОЗ ранее понизила статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон" (B.1.427, B.1.429). Он был перенесён из списка штаммов, представляющих интерес (VOI), в перечень для мониторинга.

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Напомним, что с июня ВОЗ внимательно следила за "российским" вариантом ковида. Его выявили в январе 2021 года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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