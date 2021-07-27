Специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида
Также был понижен статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон".
Фото © Агентство "Москва" / Никеричев Андрей
Штамм ковида AT.1, ранее впервые обнаруженный в России, был исключён из списка для мониторинга, следует из перечня, размещённого на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Данный штамм не был как-либо обозначен посредством букв греческого алфавита. Таким образом отмечаются лишь те разновидности, которые попали в список представляющих интерес для ВОЗ (VOI — Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).
Также ВОЗ ранее понизила статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон" (B.1.427, B.1.429). Он был перенесён из списка штаммов, представляющих интерес (VOI), в перечень для мониторинга.
Напомним, что с июня ВОЗ внимательно следила за "российским" вариантом ковида. Его выявили в январе 2021 года.
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