Специалисты ВОЗ перестали отслеживать "российский" штамм ковида

Штамм ковида AT.1, ранее впервые обнаруженный в России, был исключён из списка для мониторинга, следует из перечня, размещённого на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Данный штамм не был как-либо обозначен посредством букв греческого алфавита. Таким образом отмечаются лишь те разновидности, которые попали в список представляющих интерес для ВОЗ (VOI — Variants of Interest) и вызывающих опасения (VOC — Variants of Concern).

Также ВОЗ ранее понизила статус опасности "калифорнийского" варианта коронавируса "эпсилон" (B.1.427, B.1.429). Он был перенесён из списка штаммов, представляющих интерес (VOI), в перечень для мониторинга.