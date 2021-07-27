Синоптик предупредил москвичей о приближении затопившего Европу циклона

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на Москву движется мощный циклон "Дирк", затопивший Европу. Как пояснил метеоролог в "Инстаграме", "слепой" дождь перерастёт в грозовые ливни.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в свою очередь предупредила жителей столицы и Подмосковья о похолодании, которое придёт в регион в среду, 28 июля. По словам синоптика, ожидается небольшой дождь, в среднем выпадет до семи миллиметров осадков.

"Дожди пройдут не повсеместно. Первыми под зону атмосферного фронта попадут западные и северо-западные округа Подмосковья", — пояснила эксперт в беседе с телеканалом "360".

Во второй половине недели возможны грозы с порывами ветра до 12–15 метров в секунду. По словам специалиста, причиной резкой смены погоды является атлантический циклон. Однако синоптик подчеркнула, что россиянам не стоит бояться, что нашу страну зальёт, как Европу.

"Циклоны живут непродолжительное время. Они всё время формируются над Атлантикой. И один из таких циклонов, который будет располагаться центром над Ботническим заливом, потом над Ленинградской областью, принесёт нам изменения в погоде", — добавила Позднякова.