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"Спартак" может купить игрока "Бенфики" перед очным матчем Лиги чемпионов

В прошлом сезоне он выходил на поле 20 раз и отметился одним забитым мячом, его стоимость равняется семи миллионам евро.

27 июля, 10:29
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CAdUWnXjN4_/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gabrielpires.oficial</a></p>

Фото © Instagram / gabrielpires.oficial

Московский "Спартак" может приобрести полузащитника португальской "Бенфики" Габриэля Пиреса, сообщает издание A Bola.

По данным СМИ, помимо красно-белых Пиресом интересуется "Алавес" и ряд других испанских клубов. Полузащитник оценивается в семь миллионов евро, однако лиссабонцы хотели бы получить за него около 10 миллионов.

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При этом, как сообщили "Спорт-Экпрессу" в пресс-службе "Спартака", клуб не интересуется Габриэлем Пиресом. Добавим, что в активе полузащитника в прошлом сезоне 20 матчей и один забитый мяч.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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