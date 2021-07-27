"Спартак" может купить игрока "Бенфики" перед очным матчем Лиги чемпионов
В прошлом сезоне он выходил на поле 20 раз и отметился одним забитым мячом, его стоимость равняется семи миллионам евро.
Фото © Instagram / gabrielpires.oficial
Московский "Спартак" может приобрести полузащитника португальской "Бенфики" Габриэля Пиреса, сообщает издание A Bola.
По данным СМИ, помимо красно-белых Пиресом интересуется "Алавес" и ряд других испанских клубов. Полузащитник оценивается в семь миллионов евро, однако лиссабонцы хотели бы получить за него около 10 миллионов.
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При этом, как сообщили "Спорт-Экпрессу" в пресс-службе "Спартака", клуб не интересуется Габриэлем Пиресом. Добавим, что в активе полузащитника в прошлом сезоне 20 матчей и один забитый мяч.
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