Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио
Финал в этом виде олимпийской программы состоится в среду, 28 июля.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Мужская сборная России по плаванию вышла в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирёв и Михаил Вековищев преодолели дистанцию за семь минут 5,16 секунды, показав четвёртое время. Лучший результат — у команды Великобритании, опередившей россиян почти на две секунды.
Жара, тайфун и близость трагедии: Как погода и организаторы издеваются над участниками Олимпиады в Токио
Финал в этом виде олимпийской программы состоится в среду, 28 июля.
На данный момент у сборной России лишь две медали в олимпийском плавательном бассейне. На стометровке на спине первым был Евгений Рылов, вторым — Климент Колесников.
Олимпиада-2020. Главное по теме
Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз снялась с командного турнира гимнасток из-за травмы
сегодня в 12:00
Боксёр попытался повторить "трюк" Тайсона и откусить ухо сопернику на Олимпиаде в Токио
сегодня в 11:01
Врач раскрыл, чем грозит Олимпиаде рекордная заболеваемость ковидом в Токио
сегодня в 09:49
Комментариев: 0