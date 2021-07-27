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Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Финал в этом виде олимпийской программы состоится в среду, 28 июля.

27 июля, 12:26
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Мужская сборная России по плаванию вышла в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирёв и Михаил Вековищев преодолели дистанцию за семь минут 5,16 секунды, показав четвёртое время. Лучший результат — у команды Великобритании, опередившей россиян почти на две секунды.

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Финал в этом виде олимпийской программы состоится в среду, 28 июля.

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На данный момент у сборной России лишь две медали в олимпийском плавательном бассейне. На стометровке на спине первым был Евгений Рылов, вторым — Климент Колесников.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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