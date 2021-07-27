Российские пловцы вышли в финал эстафеты 4х200 метров вольным стилем на Олимпиаде в Токио

Мужская сборная России по плаванию вышла в финал эстафеты 4х200 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

В квалификации Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирёв и Михаил Вековищев преодолели дистанцию за семь минут 5,16 секунды, показав четвёртое время. Лучший результат — у команды Великобритании, опередившей россиян почти на две секунды.

Финал в этом виде олимпийской программы состоится в среду, 28 июля.