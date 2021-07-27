Тхэквондист Ларин принёс России седьмое золото на Олимпийских играх в Токио

Отметим, что для России это уже четвёртая медаль в данном виде спорта. Всего в копилке нашей сборной теперь 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Днём ранее историческую победу для нашего тхэквондо — первую на Олимпийских играх — принёс Максим Храмцов.