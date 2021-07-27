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Тхэквондист Ларин принёс России седьмое золото на Олимпийских играх в Токио

Ранее Максим Храмцов одержал историческую для нашей страны победу в этом виде спорта.

27 июля, 13:00
<p>Фото © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON</p>

Фото © ТАСС / picture alliance / SVEN SIMON

Российский тхэквондист Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом по тхэквондо в весовой категории свыше 80 килограммов.

Тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио

Тхэквондист Храмцов принёс России четвёртое золото на Олимпиаде в Токио

В финальном матче он оказался сильнее представителя Северной Македонии Деяна Георгиевски.

Отметим, что для России это уже четвёртая медаль в данном виде спорта. Всего в копилке нашей сборной теперь 18 медалей: семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Днём ранее историческую победу для нашего тхэквондо — первую на Олимпийских играх — принёс Максим Храмцов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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